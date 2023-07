5 Das Lego-Modell des alten Wasserkraftwerks in Marbach Foto: privat

Simon Meyer setzt gerne größere Projekte mit Lego um. Sein neuestes Werk ist das alte Wasserkraftwerk aus Marbach für die Ausstellung der Klötzlebauer im Schloss in Ludwigsburg.









Ludwigsburg/Marbach - Mit Lego hat wahrscheinlich jeder schon mal gebaut. Als Kind. Manche fangen später wieder damit an – wenn sie selbst Kinder haben. Genauso war es bei Simon Meyer, der mit Frau und drei Kindern in Ludwigsburg-Oßweil wohnt. Seine Lego-Aktivitäten beschränken sich aber nicht auf das Spielen mit dem Nachwuchs. Der Familienvater setzt gerne größere Projekte mit den bunten Steinchen um. Sein neuestes Werk ist das alte Wasserkraftwerk aus Marbach für die Ausstellung der Klötzlebauer im Schloss in Ludwigsburg.