LeGer Christmas Party in Berlin: Lena Gercke und Dustin Schöne: So hat sich das Paar noch nie gezeigt

Foto: The LeGer by Lena Gercke Christmas Casino/About You/Getty Images

Für gewöhnlich schreitet Lena Gercke (36) alleine über den roten Teppich, bei ihrer alljährlichen LeGer Christmas Party am Mittwochabend in Berlin gab es nun eine echte Premiere. Sie posierte gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Dustin Schöne (39) strahlend für die Fotografen.

Passend zum Casino-Motto des Abends läutete das Paar in glamourösen Outfits die festliche Saison ein. Während das Model in einem weißen Traumkleid mit tiefem Ausschnitt, hohem Beinschlitz und Kuschel-Stola die Blicke auf sich zog, zeigte sich Schöne im eleganten Smoking. Der 39-Jährige hält sich für gewöhnlich im Hintergrund und überlässt lieber seiner Partnerin das Rampenlicht. Die beiden sind seit 2019 ein Paar und haben zwei gemeinsame Töchter.

"Mein absolutes Highlight im Jahr"

Unter den Gästen im Berliner Restaurant Papillon tummelten sich auch zahlreiche prominente Gäste wie Ruby O. Fee (28), Laura Wontorra (35) oder Alec Völkel (52). "Unsere LeGer Christmas Party ist für mich mein absolutes Highlight im Jahr", schwärmt Gercke im Interview mit spot on news. "Ich freue mich jedes Mal unglaublich darauf. Es ist eine wirklich herzliche, sehr familiäre Christmas Party, bei der jeder Spaß haben soll und wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, viele Monate geplant, um heute gemeinsam mit unseren Gästen einen wunderschönen Abend und eine tolle Nacht zu verbringen."

In Weihnachtsstimmung ist die einstige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin schon längst. "Wir haben unseren Weihnachtsbaum seit zwei Wochen zuhause stehen. Ich liebe es einfach, früh mit der ganzen Weihnachtsdekoration zu starten; das bringt einen natürlich schnell in Weihnachtsstimmung." Nur mit den Geschenken hinkt die zweifache Mutter noch hinterher. "Ehrlicherweise ist dieses Jahr so viel zu tun, dass ich noch nicht ein einziges Geschenk habe. Ich werde mich aber sehr bald darum kümmern, um nicht alles Last Minute erledigen zu müssen."

Die Kinder stehen an erster Stelle

Mit ihrem Partner gebe es eigentlich die Vereinbarung, sich gegenseitig nichts zu schenken. "Doch dann überraschen wir uns doch jedes Jahr immer mal wieder. Aber es ist auf jeden Fall kein Muss und wenn der Eine es nicht geschafft hat, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wir konzentrieren uns mehr darauf, dass das Fest für die Kinder schön und mit guten Erinnerungen verknüpft ist, wir selbst nehmen uns da eher zurück."