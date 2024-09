Legenden-Dschungel: Erst nicht für voll genommen: Sie gewinnt Allstar-Dschungelcamp

1 Die letzten Drei im Dschungelcamp: Georgina (l.) Gigi und Kader. Foto: RTL

Anders als in den regulären Staffeln von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" entscheiden in der Allstar-Ausgabe nicht die Zuschauer, wer Dschungelregent wird. Die erst drei und dann zwei verbliebenen Legenden machen den Sieg in Prüfungen aus.











Link kopiert



Finale im "Showdown der Dschungel-Legenden" (Samstag RTL+, Sonntag im linearen Fernsehen bei RTL). Am letzten Tag harren nur noch Georgina Fleur (34), Gigi Birofio (25), Mola Adebisi (51), Kader Loth (51) und Sarah Knappik (37) am südafrikanischen Lagerfeuer aus. Gigi ist schon sicher unter den letzten drei. Er ging gestern bei einer "Mut"-Challenge ins Risiko und belohnte sich mit einem Ticket in die Endrunde.