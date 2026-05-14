Das Locarno Film Festival ehrt Isabella Rossellini mit dem Excellence Award. Die Schauspiel-Ikone und Oscar-Nominierte nimmt den Preis am 5. August auf der Piazza Grande persönlich entgegen.

Das Locarno Film Festival ehrt Isabella Rossellini (73) bei seiner 79. Ausgabe mit dem Excellence Award. Die Auszeichnung wird der Schauspielerin, Regisseurin und Modelikone am Eröffnungsabend des Festivals, dem 5. August 2026, auf der Piazza Grande überreicht, wie die Veranstalter unter anderem via Instagram mitteilten.

Rossellini ist die Tochter von Regisseur Roberto Rossellini (1906-1977) und Schauspielerin Ingrid Bergman (1915-1982). Ihre Karriere umspannt Jahrzehnte, Kontinente und Genres: Als Model machte sie sich zunächst einen Namen, bevor sie die Kinoleinwand eroberte. Unvergessen bleibt bis heute ihre Rolle als Dorothy Vallens in David Lynchs "Blue Velvet" (1986). Weitere bekannte Filme von Rossellini sind unter anderem "Wild at Heart", "Two Lovers" oder zuletzt "Konklave". Für ihre Rolle der Schwester Agnes in dem Papst-Drama aus dem Jahr 2024 bekam sie sogar eine Oscar-Nominierung.

Locarno Film Festival findet von 5. bis 15. August statt

Locarno-Festivaldirektor Giona A. Nazzaro über die Entscheidung: "Isabella Rossellini ist eine wahre Legende des zeitgenössischen Kinos - ein singuläres Talent, das stets die Lust an künstlerischem Risiko, an Neuerfindung und furchtloser kreativer Transformation voll ausgekostet hat." Freudig unkonventionell sowie brillant in ihren Darstellungen und Entscheidungen, habe Rossellini "die Unberechenbarkeit zu ihrer künstlerischen Handschrift gemacht".

Der Excellence Award wird beim Locarno Film Festival für Persönlichkeiten vergeben, die das zeitgenössische Kino nachhaltig geprägt haben. Zu früheren Preisträgerinnen und -trägern zählen Susan Sarandon, John Malkovich, Willem Dafoe, Isabelle Huppert, Ethan Hawke, Gael García Bernal und zuletzt Golshifteh Farahani. Ebenfalls für 2026 angekündigt: US-Regisseur Darren Aronofsky erhält den Ehrenpreis des Festivals. Das 79. Locarno Film Festival findet vom 5. bis 15. August 2026 statt.