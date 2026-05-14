Das Locarno Film Festival ehrt Isabella Rossellini mit dem Excellence Award. Die Schauspiel-Ikone und Oscar-Nominierte nimmt den Preis am 5. August auf der Piazza Grande persönlich entgegen.
Das Locarno Film Festival ehrt Isabella Rossellini (73) bei seiner 79. Ausgabe mit dem Excellence Award. Die Auszeichnung wird der Schauspielerin, Regisseurin und Modelikone am Eröffnungsabend des Festivals, dem 5. August 2026, auf der Piazza Grande überreicht, wie die Veranstalter unter anderem via Instagram mitteilten.