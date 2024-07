Legendäres Konzert im Gustav-Siegle-Haus: Als AC/DC 1977 in Stuttgart die Hosen runter ließ

Als AC/DC 1977 in Stuttgart die Hosen runter ließ

6 Musiccircus-Chef Hans-Peter Haag mit einer Erinnerung an den Auftritt von AC/DC im September 1977 im Gustav-Siegle-Haus. Foto: Martin Stollberg

Der Eintritt betrug zehn D-Mark, der Begriff Heavy Metal war unbekannt, Angus Young zeigte seinen nackten Hintern: AC/DC spielten ihr erstes Konzert in Stuttgart 1977 im Siegle-Haus. Musiccircus-Chef Hans-Peter Haag, der es organisiert hat, erinnert sich.











Hans-Peter Haag, damals Student des Bauingenieurwesens, hatte 1977 in Stuttgart gerade erst mit vier Partnern die Musiccircus GmbH gegründet. Da hörte er aus London davon, dass eine australische Band, die in England erste Erfolge feierte, in Deutschland touren wolle. „Wir wussten nicht, wie man ihre Musik einordnen sollte“, sagt der noch heute aktive Konzertveranstalter, „war das Punk oder was?“