Legendärer VfB-Zeugwart Jochen Seitz Den Roten für ewig treu

Von Michael Ohnewald 19. November 2018 - 18:10 Uhr

Jochen Seitz ist ein Faktotum des VfB. „Irgendwie isch mein Blut halt dunkelrot“, sagt er. Foto: Reiner Pfisterer

Fast sein ganzes Leben hat Jochen Seitz für den VfB gearbeitet, als Sanitäter, Linienrichter und Kickstiefelstreifenbemaler – und vor allem als legendärer Zeugwart.

Stuttgart - Jochen Seitz trägt keinen Ehering, obwohl er schon seit Langem verheiratet ist. Den Bund fürs Leben hat er 1960 geschlossen. Damals wurde er ein Roter. Seitdem ist er untrennbar verbunden mit dem Club. „A Frau hätt’s mit mir net ausg’halten“, sagt er. „I war ja immer fort beim VfB.“ Also gibt es keinen Fingerring, sondern nur den Brustring.

Dafür hat Seitz eine Uhr als schmuckes Bekenntnis. Sie ist ein wenig aus der Zeit gereift, wie der Mann, dem sie gehört. Das silberne Zeiteisen hat ihm Hansi Müller in den siebziger Jahren als Geschenk der Mannschaft überreicht. Seitdem gehört die Uhr zu Jochen Seitz, und auch wenn sie manchmal kurzfristig stehenbleibt: von ihr wird er sich wohl niemals trennen, wie er sich niemals trennen wird von seinem Verein, für den er lebt – in guten Zeiten wie in schlechten.

Es ist ein sonniger Vormittag im Clubhaus. Jochen Seitz trägt kurze Hosen und ein Hörgerät. Man fragt ihn, und er antwortet, manchmal nicht auf die Fragen, aber das ist Nebensache, weil jede Geschichte, die er zu erzählen vermag, wie ein Schatz ist, der in den Tiefen der roten Seele wohnt.

Seitz fing als Linienrichter an

Am 27. Oktober 1942 wurde Seitz in Backnang geboren. Als Kind kam er nach Gaisburg, als Halbwüchsiger machte er eine Lehre als Kfz-Schlosser. Seitz landete beim Daimler, und von dort ist es bekanntlich nicht weit zum VfB. 1957 wurde er Mitglied, vier Jahre später startete seine Karriere im Verein. Die Amateure brauchten einen Linienrichter, und der Jochen hatte gerade nichts Besseres im Sinn.

Bald wurde er überall eingesetzt, wo Not am Mann war. Seitz pfiff Spiele, schnitt Hecken und sammelte Bälle ein. Irgendwann bekam er einen feinen Koffer mit Pflastern, Verbänden und Salben. Als Hilfssanitäter eilte er auf den Platz, wenn einer der Amateure über Schmerzen klagte. Seine Behandlung hatte es in sich. Meistens schmierte er gleich fünf Salben gleichzeitig auf lädierte Knöchel. Sein Motto war so klar wie überzeugend: „Eine davon hilft g’wies!“

Morgens um sechs ging er zur Arbeit ins Daimlerwerk, nach der Schicht hinüber zu seinem Verein, der ihn zum Zeugwart beförderte. Ein anrüchiger Job, jedenfalls in der Anfangszeit, als noch verschwitzte Trikots auf Wäscheleinen in der Kabine trockneten. Das hat ihm gewaltig gestunken, weshalb er sich bei den Vereinsoberen beschwerte. Erika Ballack kümmerte sich fortan um den Wohlgeruch der Wäsche. Die Waschfrau ist längst in Rente, aber für Seitz bis heute Teil seiner Ersatzfamilie namens VfB. „I mach ab und zu noch a B’süchle bei der Erika.“

Seitz war immer schon ein Genauer. Er hielt die Kickstiefel mit schwarzer Schuhwichse geschmeidig, und vor den Spielen zog er die drei Streifen mit weißer Farbe nach, damit es gut aussieht. „Erscht mit dem Elber hat des mit dene farbige Schuh ang’fange“, sagt er. Man hört heraus, dass es ihm besser gefiel, als alle noch in Einheitstretern auf dem Platz standen.

Mit Axel Kruse gab es einen Handtuch-Streit

Mit den Jungs kam er prima aus. Wenn einer aus der Reihe tanzte, dann konnte der gutmütige Jochen auch mal bockelhart sein. Axel Kruse hat das zu spüren bekommen. Nach dem Training warf er sein gebrauchtes Handtuch nicht wie die anderen in den Rollcontainer, sondern ließ es auf dem Boden liegen. Am nächsten Tag hatte Kruse nach dem schweißtreibenden Training kein frisches Handtuch am Platz und beschwerte sich beim Zeugwart. „Jochen, wo ist mein Handtuch?“, schrie er durch die Kabine. Seitz antwortete prompt. „Des liegt uff’m Boda.“ Von da an hat Kruse sein nasses Handtuch artig in den Container geworfen, und beide wurden noch Freunde.

Spieler kamen und gingen, Seitz blieb eine Konstante. Als Branko Zebec 1970 als Coach am Neckar die Ballsportler schulte, kümmerte sich der Zeugwart nicht nur um Kickstiefel. Einmal trug ihm Zebec auf, er möge ihm doch bitte 50 Kieselsteine bringen. Da es an Baustellen in der Umgebung nicht mangelte, wurde Seitz fündig und lieferte prompt. Zebec ließ die Spieler auf dem eckigen Platz ackern. Spurt auf der kurzen Seite, Trab auf der langen. Jedes Mal, wenn sie an ihm vorbeihechelten, warf er einen Kieselstein auf den Boden, bis alle 50 einen Haufen bildeten.

Die Farbe Blau mag Seitz weniger

„Mit dem Sundermann isch’s dann anders worda“, erinnert sich der Zeugwart im Brustton der Erleichterung. Jürgen Sundermann wurde auf dem Wasen zum Wundermann und führte den Club nach dem Abstieg wieder zurück in die erste Liga. Von Anfang an störte den Coach, dass sein Personal beim Training einem bunten Haufen glich. Jeder hatte seine eigene Montur. Sundermann marschierte zum Zeugwart und forderte umgehend einheitliche Trainingsgarnituren.

Seitz wiederum wurde bei Geschäftsführer Ulrich Schäfer vorstellig, der seinerzeit noch in der Martin-Luther-Straße residierte. „Wo soll ich das Geld hernehmen“, polterte Schäfer, und so schlug Jochen Seitz in der Not als Kompromiss einen Besuch bei einer Reutlinger Firma vor, deren Prokurist ihm bekannt war. Der Zeugwart verhandelte knallhart und kehrte mit 60 Shirts und Hosen zurück – allesamt zweite Wahl und deshalb günstiger. Großes Aufhebens machte er darum nicht.

Es gibt Glühlämpchen, die gerne Flutlichter wären. Sie drängen auf die Fotos in den Sportmagazinen. Und es gibt Glühlämpchen, die gerne Glühlämpchen sind. Das eigene Licht ist ihnen hell genug, strahlen sollen die anderen. Jochen Seitz gehört zu dieser Spezies. Jeder im Club kennt ihn, obwohl er nicht auf jedes Mannschaftsfoto drängt.

Er sieht sich als Mitarbeiter, erledigt seinen Job im Halbdunkel der Katakomben und leuchtet dabei auf seine Art – dezent rötlich. Blau mag er weniger, was an denen aus Degerloch liegt. Die hätten ihren Platz „droben auf den Golanhöhen“, fügt milde schmunzelnd hinzu, dass es doch sehr schade sei um die Stuttgarter Kickers, die jetzt recht weit unten spielen. „Von dene hen mir früher gute Spieler krieagt.“

Der größte Fauxpas passierte vor einem Spiel gegen Köln

Apropos Spieler. Jochen Seitz ist loyal bis ins Mark und redet eigentlich nur gut über das kickende Personal. Einige Spieler freilich haben sich ob ihrer schieren Präsenz besonders bei ihm eingeprägt. Dazu gehört der Ettmayer Buffy, der in den dritten Halbzeiten den weltlichen Genüssen durchaus zugeneigt war, wie Seitz erzählt, und deshalb als einziger Österreicher galt, der den Rucksack vorne trägt. Das wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn die Vereinsoberen, wie sich Seitz erinnert, wegen dem fülligen Fußballzauberer 1975 für einige Monate nicht allen Ernstes den Brustring vom Trikot verbannt hätten. Querstreifen tragen bekanntlich auf. „Dem hat’s Trikot scho arg g’spannt“, sagt der Zeugwart, der es wissen muss.

Alles hatte seine Ordnung bei Jochen Seitz. Als der Hansi beispielsweise einmal wütend dem Trainer Lothar Buchmann sein Trikot vor die Füße geknallt hatte, rannte der Zeugwart zum Ort des Geschehens und sammelte die wertvolle Textilie ein, damit der Leibchen-Satz im klammen Bundesligaclub komplett blieb.

Umso mehr hat es Seitz geärgert, was am 6. Oktober 1984 in Köln passiert ist. Wie immer war er einige Stunden vor Anpfiff zum Auswärtsspiel angereist, um in der ­Kabine Trikots, Hosen und Stutzen auf den Platz der Spieler zu legen. Doch ach: wie ein Granatenfreistoß von Karl Allgöwer traf ihn die Erkenntnis, dass er den Koffer mit den Schuhen in Stuttgart gelassen hatte. Umgehend rief er zu Hause den Hausmeister Alois Rehberger an, der sich sofort auf den Weg machte mit den Kickstiefeln. In der Linienmaschine nach Köln gab es noch einen Platz, den Rehberger einnahm.

Die Geschichte blieb nicht geheim

Derweil wusste Seitz in Köln nicht mit Gewissheit zu sagen, ob der gute Hausmeister noch rechtzeitig eintreffen würde, weshalb er Wolfgang Overath in seiner Not kontaktierte, zehn Jahre zuvor Fußball-Weltmeister, inzwischen als Adidas-Generalvertreter in Köln sein Geld verdienend. „Weißt du denn die Schuhgrößen der Spieler“, fragte er Seitz, was dem Tatbestand einer Beleidigung gleichkam. „Klar woiß i des: Roleder neuneinhalb, Bernd Förster acht . . .“

Overath lieferte die Kickstiefel sofort ins Müngersdorfer Stadion. Seitz nahm sie in Empfang und fädelte gerade die Schnürsenkel ein, als Hausmeister Rehberger von der Polizei eskortiert mit dem Schuhkoffer angerannt kam. Mit zehnminütiger Verspätung wurde das Spiel angepfiffen, bei dem sich beide Mannschaften mit jeweils einem Tor die Punkte teilten. Leer ging nur Wolfgang Overath aus, dem Seitz die eingefädelten Schuhe wieder zurückgab, ohne dafür eine Mark zu bezahlen, was der Weltmeister mit einem Fluch quittierte: „Typisch Schwaben!“

Damit allerdings war die Geschichte für den wackeren Seitz nicht vorbei. Dummerweise hatten einige Zeitungsredakteure den Hausmeister Rehberger im Flugzeug entdeckt, weshalb die Story die Runde machte. Auch die Stuttgarter Nachrichten griffen den Vorfall auf. In der Einzelbewertung der Spieler tauchten zwei neue Namen auf: „Seitz: schwach. Rehberger: überragend.“

Seitz hörte nach 42 Jahren als Zeugwart auf

Lange her ist das alles. Die Kickschuhe sind nicht mehr schwarz, sondern bunt, und jeder Spieler hat gleich ein halbes Dutzend im Einsatz. Auch an Trikots herrscht kein Mangel mehr. Vier große Industriewaschmaschinen stehen heute im VfB-Waschkeller, sie laufen rund um die Uhr. Auch Seitz läuft noch immer mit. 33 Jahre hat er beim Daimler geschafft und nebenbei für seinen Verein jede freie Minute gegeben. Seit 1994 war er dann fest beim VfB angestellt. 2002 hat Jochen Seitz nach 42 Jahren im Dienste der Profis als Zeugwart aufgehört und an Michael Meusch übergeben. Aber wie das so ist, haben sie ihn danach bald wieder angerufen. Bei den Amateuren fehlte ein Zeugwart, und der Jochen hatte nichts Besseres vor. Wieder arbeitete er jahrelang treu und furchtlos.

Inzwischen lassen die Augen nach, und ohne sein Hörgerät kann er nicht mehr sein. Aber samstags ist er immer noch da wie der Pfennig, wenn die Roten vom Wasen zu Hause spielen. Dann geht Jochen Seitz pünktlich wie seine Uhr um 9.30 Uhr ins Stadion und kümmert sich um die Schiedsrichter. Er betreut sie, versorgt die Unparteiischen mit Obst und Getränken. Dabei kann er manchmal auch noch im Spätherbst seiner Karriere raunzig werden, wenn nicht am Ende alles wieder so ist, wie es am Anfang war. „Nach dem Spiel muss i gucken, dass die Schlüssel alle wieder da sind.“ Und wehe, wenn einer fehlt. Das Malheur mit den Kickschuhen passiert einem wie ihm nur ein Mal im Leben.

Er erlebte drei Dutzend Übungsleiter und mehr als 200 Spieler

Ach ja, der VfB. „Irgendwie isch mein Blut halt dunkelrot“, sagt Jochen Seitz. Grob geschätzt hat er drei Dutzend Übungsleiter und mehr als 200 Spieler erlebt und stets verlässlich sein Tagwerk an der Mercedesstraße verrichtet. „Des kann mer net erklära“, sagt er nachdenklich.

Plötzlich steht Jochen Seitz aus dem bequemen Sessel im Clubhaus auf. Genug geredet. Der Fotograf wartet, und das Motiv ist jetzt bereit. In den Katakomben schließt er einen Raum auf, aber leider ist dort gerade eine Baustelle. Zufällig läuft ihm ein junger Mann aus dem Team seines Nachfolgers Michael Meusch über den Weg. „Was such’sch, Jochen?“ Seitz zuckt mit den Schultern. „Mir brauchet eine Umkleidekabine fürs Foto.“ Der junge Kollege lässt alles stehen und eskortiert das Faktotum des Clubs ehrfürchtig zur nächsten Kabine. Für einen Augenblick ist es, als würde ein roter Teppich unter den Füßen von Jochen Seitz nachwachsen. Verlegen schaut er auf die silberne Uhr, die einen Teil seines Lebens konserviert. Der Hansi, der sie ihm geschenkt hat, ruft jedes Jahr zum Geburtstag an. „Ein Pfundskerle, der Hansi“, sagt Seitz und setzt sich fürs Foto auf die Spielerbank.