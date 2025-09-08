Der Sänger und Gründer der britischen Rockband Supertramp, Rick Davies, ist tot. Das bestätigte Universal Music der Deutschen Presse-Agentur, zuvor hatte die Band ein Statement auf ihrer Website veröffentlicht.











London/New York - Der Sänger und Gründer der britischen Rockband Supertramp, Rick Davies, ist tot. Das bestätigte Universal Music der Deutschen Presse-Agentur, zuvor hatte die Band ein Statement auf ihrer Website veröffentlicht. Davies starb demnach am Samstag im Alter von 81 Jahren in New York.