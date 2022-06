1 Spielzeugautos vor dem Schloss Solitude Foto: SSG/Nadine Bock

Auch wenn auf der legendären Strecke im Mahdental 1965 der letzte Startschuss fiel, der Mythos Solitude-Rennen lebt weiter. Zum Jubiläum gibt es Führungen und im Juli wieder die Solitude Revival.















Vor genau hundert Jahren, am 18. Juni 1922, fand das erste Solitude-Automobilrennen statt. Passend zu diesem Jubiläum lässt die Sonderführung „Start/Ziel Schloss Solitude“ an diesem Samstag, 18. Juni, 15 Uhr, die rasanten Zeiten vor der Kulisse des einstigen Jagd- und Lustschlosses wiederaufleben. Eine Anmeldung für die Veranstaltungen ist erforderlich, entweder unter Telefon 07 11 / 3 51 47 72 oder der per E-Mail an info@schloss-solitude.de. Weitere Führungen sind an diesem Sonntag, 19. Juni, 14 Uhr, und am Samstag, 17. September, 15 Uhr. Die Veranstaltung dauert rund eine Stunde und kostet 9 Euro für Erwachsene (ermäßigt 4,50 Euro). Familien zahlen 22,50 Euro.

Ab 1903 war Schloss Solitude Mittelpunkt legendärer Bergrennen der Avantgarde des Motorradfahrens. Mit dem Neustart nach dem Krieg fand am 18. Juni 1922 in Schloss Solitude das erste Automobilrennen statt. Das 100-Jahr-Jubiläum bietet den Anlass, genauer hinzusehen. In einem kulturhistorischen Rundgang erfahren die Gäste alles über Pferdestärken vor der Kulisse von Schloss Solitude: von Kutschfahrten bis hin zu Formel-1-Rennen auf der Solitude-Strecke. Historische Dokumente, Bilder und Zeitzeugenberichte lassen die Zeit des Motorsports zwischen 1903 und 1931 aufleben. Am 16. und 17. Juli lassen auf der historischen Strecke dann wieder echte Rennwagen beim Solitude Revival die Motoren aufheulen.