Die Rocklegenden von Journey starten 2026 ihre Abschiedstournee. Ironisch und symbolisch: Mit Hits wie "Separate Ways" gehen sie bald selbst getrennte Wege. Dabei schufen sie nicht nur den rockigen Trennungs-Soundtrack für Generationen. Einer ihrer größten Songs sorgte für politische Turbulenzen.
Mit Superhits wie "Separate Ways" schufen sie in den 80ern den perfekten Soundtrack für Herzschmerz-Partys weltweit. Nun kündigen die Rocker von Journey den Beginn ihrer eigenen Auflösung an, wie "Variety" berichtet. 2026 gehen sie mit "Final Frontier" auf Abschiedstournee in Nordamerika. Über 60 Termine stehen an, ehe die Journey-Rocker getrennte Wege gehen werden. In Gedächtnis und Ohr bleibt nicht nur die grandiose Stimme des Ex-Journey-Sängers Steve Perry (76). Die Verwendung ihres Hits "Don't stop believin'" sorgte wiederholt für politische Turbulenzen.