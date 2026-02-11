Legen sie ihren Streit bei?: Blake Lively und Justin Baldoni erscheinen zu Vergleichsverhandlung

Blake Lively und Justin Baldoni sind in New York City zu einer Vergleichsverhandlung erschienen. Bei dem Termin könnte der lange Streit der "Nur noch ein einziges Mal"-Stars vor dem Prozess beigelegt werden.
Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) sind am Mittwoch zu einer Vergleichsverhandlung in New York City erschienen. Der Termin soll den "Nur noch ein einziges Mal"-Stars eine Möglichkeit bieten, ihren Streit außergerichtlich beizulegen und einen Prozess abzuwenden. Der Prozessbeginn ist US-Medienberichten zufolge bislang für den 18. Mai angesetzt.