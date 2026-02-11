Legen sie ihren Streit bei?: Blake Lively und Justin Baldoni erscheinen zu Vergleichsverhandlung

Blake Lively und Justin Baldoni sind in New York City zu einer Vergleichsverhandlung erschienen. Bei dem Termin könnte der lange Streit der "Nur noch ein einziges Mal"-Stars vor dem Prozess beigelegt werden.

Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) sind am Mittwoch zu einer Vergleichsverhandlung in New York City erschienen. Der Termin soll den "Nur noch ein einziges Mal"-Stars eine Möglichkeit bieten, ihren Streit außergerichtlich beizulegen und einen Prozess abzuwenden. Der Prozessbeginn ist US-Medienberichten zufolge bislang für den 18. Mai angesetzt.

Lively wurde vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York ohne Begleitung und in einem graugrünen Anzug fotografiert. Darunter trug sie zwei gestreifte Hemdblusen. Baldoni kam händchenhaltend mit seiner Ehefrau Emily Baldoni (41) und schien guter Stimmung zu sein. Der Regisseur und Schauspieler zeigte sich in einem olivgrünen Mantel, einer dunklen Hose und einem hellen Shirt. Seine Frau wählte ein braunes Outfit.

Streit begann Ende 2024

Der Rechtsstreit zwischen Lively und Baldoni nahm Ende Dezember 2024 seinen Anfang. Lively reichte zunächst eine Beschwerde gegen ihren Co-Star und den Regisseur des Films ein und verklagte ihn wenig später wegen sexueller Belästigung. Baldoni wies die Vorwürfe zurück und reagierte mit einer Gegenklage. Darin beschuldigte er unter anderem Lively sowie die "New York Times" der Verleumdung und forderte 400 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Die Klage wurde im vergangenen November jedoch abgewiesen.

Lively wiederum behauptet, durch den anhaltenden Rechtsstreit finanzielle Verluste in Höhe von 161 Millionen US-Dollar erlitten zu haben. Schuld daran sei eine Rufschädigung durch eine mutmaßliche Schmutzkampagne Baldonis.