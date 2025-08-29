Legale Clubs in Göppingen: Wann geht es los mit dem Cannabis-Anbau?

Ein Cannabis Social Club im Kreis Göppingen erwartet bald die Anbaugenehmigung für Marihuana, vom zweiten geplanten Club ist nichts mehr zu sehen und zu hören.
Mehr als 20 sogenannte Cannabis Social Clubs gibt es in Baden-Württemberg, seitdem Marihuana nicht mehr dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt, teilweise legalisiert und die Gründung solcher Clubs vor gut einem Jahr erlaubt wurde. Im April 2024 hatten mögliche Betreiber zwei Cannabis-Clubs im Landkreis angekündigt, bei einem scheint das Genehmigungsverfahren auf die Zielgerade einzubiegen, vom anderen ist nichts mehr zu hören.