Legale Clubs in Göppingen: Wann geht es los mit dem Cannabis-Anbau?

Ein Cannabis Social Club im Kreis Göppingen erwartet bald die Anbaugenehmigung für Marihuana, vom zweiten geplanten Club ist nichts mehr zu sehen und zu hören.

Mehr als 20 sogenannte Cannabis Social Clubs gibt es in Baden-Württemberg, seitdem Marihuana nicht mehr dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt, teilweise legalisiert und die Gründung solcher Clubs vor gut einem Jahr erlaubt wurde. Im April 2024 hatten mögliche Betreiber zwei Cannabis-Clubs im Landkreis angekündigt, bei einem scheint das Genehmigungsverfahren auf die Zielgerade einzubiegen, vom anderen ist nichts mehr zu hören.

Unsere Empfehlung für Sie Cannabis-Club in Geislingen Kioskbetreiber will Anbauverein gründen Urgur Aydin will den ersten Zusammenschluss für den legalen Anbau von Cannabis in Geislingen aus der Taufe heben. Der Unternehmer verspricht gute Beratung und Transparenz, doch von den Plänen des Kioskbetreibers ist der Oberbürgermeister wenig begeistert. „Wir sind gerade in der Zwischenprüfung“, berichtet Ugur Aydin, der in Reichenbach/Fils und Geislingen unter dem Namen Chilltime-Kiosk zwei Geschäfte betreibt. In den Läden finden sich Produkte, auf denen oftmals ein Hanfblättchen prangt: Kekse, Biere, aber auch Kosmetik, denen der Stoff Cannabidiol (CBD) zugesetzt ist, ein in Deutschland legales Cannabinoid, das keine berauschende Wirkung hat wie der Stoff Tetrahydrocannabinol (THC). Zu finden ist aber auch das typische Kifferzubehör wie Pfeifen und langes, dünnes Zigarettenpapier. In Sachen Cannabis-Club seien vom zuständigen Regierungspräsidium „ein paar Sachen“ bemängelt worden, sagt Aydin, vor allem der vorgesehene Anbauort gegenüber einer Tennishalle. „Unser neuer Ort ist aber absolut safe“, versichert er, sein Anwalt habe neue Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde eingereicht. „Wir erwarten die Antwort bis Mitte September.“

Neuer Standort noch nicht bekannt

Wo der neue Standort ist, will der Vorsitzende noch nicht bekannt geben, das soll erst geschehen, wenn die Genehmigung in trockenen Tüchern ist. Knapp 300 Mitglieder hat Aydin für den Club bereits vorgemerkt, noch zahlen sie aber keine Mitgliedsbeiträge. Bis zu 500 Personen darf ein Cannabis-Club nach dem Gesetz aufnehmen, es gäbe also noch Platz.

Vor gut einem Jahr war auch geplant, einen Kreisverband des Cannabis Social Clubs (CSC) Süd im Raum Göppingen zu gründen, doch seitdem ist nicht viel passiert. Laut Homepage wurde zwar eine Anbaulizenz beantragt, die letzte Aktualisierung der Seite ist allerdings mit 9. Juli 2024 angegeben. Der damalige Initiator ist telefonisch nicht zu erreichen, auch eine Anfrage per Mail blieb unbeantwortet. Ein Blick ins Vereinsregister bestätigt, dass im Landkreis offiziell noch kein einziger Cannabis Social Club gegründet wurde. Der nächste befindet sich direkt an der Kreisgrenze kurz hinter Ebersbach in Hochdorf. Laut seiner Homepage hat der „Green Family e.V. Cannabis Anbauverein in Hochdorf Region Göppingen“ am 7. Mai 2025 die Anbaugenehmigung für Cannabis erhalten.

Traum vom legalen Cannabis

Im Internet wirbt auch der „Mariana Cannabis Club Göppingen“ um Mitglieder: „Sei dabei, wenn wir in der Stadt von Märklin und Jürgen Klinsmann gemeinsam unseren Traum von legalem Cannabis Realität werden lassen.“ Genauere Infos oder ein Fahrplan, wann es losgeht, finden sich jedoch nicht, dafür Angaben zum Vereinsziel: „Wir, der Mariana Cannabis Social Club Göppingen, haben uns auf die Fahne geschrieben, unseren Mitgliedern hochwertiges, sicheres und legales Cannabis anzubieten.“ Da Mariana bundesweit tätig ist, wird auf der Seite um Verständnis für Verzögerungen geworben: „Bitte bedenke, dass wir nicht gleichzeitig mit den 180 Clubs beginnen werden, sondern schrittweise vorgehen.“

Fast 300 Cannabis-Clubs in Deutschland

Legal

Seit dem 1. April 2024 ist in Deutschland der private Besitz von Cannabis (bis 25 Gramm, im eigenen Haushalt bis 50 Gramm), der private Eigenanbau (bis drei Pflanzen pro Person) sowie der gemeinschaftliche, nicht-kommerzielle Anbau in sogenannten Anbauvereinigungen – den Cannabis Social Clubs – erlaubt, sofern eine behördliche Genehmigung vorliegt. Cannabis wurde aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen und damit in Deutschland rechtlich entkriminalisiert.

Zahlen

293 Anbau-Lizenzen für Cannabis-Clubs sind laut einer Recherche der Funke Mediengruppe von Juli 2024 bis Juli dieses Jahres erteilt worden. Mit 82 Clubs gibt es demnach die meisten lizenzierten Anbauvereine in Nordrhein-Westfalen.