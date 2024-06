„Legal Highs“ in Stuttgart: Verbote für Drogenautomat – welche Substanzen nun illegal sind

1 Inzwischen fast komplett leer: ein Automat von „Mein CBD Deutschland“ am Rotebühlplatz Foto: ZGS/Lea Krug

An einem Automaten am Rotebühlplatz konnte man bis vor Kurzem ganz legal chemisch verändertes LSD kaufen. Inzwischen ist damit Schluss. Was hinter dem Verschwinden steckt.











Monatelang bot das Unternehmen „Mein CBD Deutschland“ mit Sitz in Bensheim bei Darmstadt 1D-LSD an – legal. Unter anderem an einem Automaten am Rotebühlplatz gleich bei der U-Bahn konnte jeder Passant über 18 Jahren eine Packung mit dem Stoff für rund 20 Euro kaufen. Die Wirkung des 1D-LSD ist laut Experten vergleichbar mit normalem LSD. Lediglich die Zusammensetzung der chemischen Moleküle ist eine andere, weshalb der Stoff bislang nicht vom Betäubungsmittelgesetz erfasst wurde.