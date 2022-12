1 Eine Gruppe von sieben Personen ist in eine alte Schule in Ludwigsburg eingestiegen (Symbolbild). Foto: dpa/Marwan Naamani

Weil ein Zeuge in einem verlassenen Schulgebäude in Ludwigsburg Menschen sieht, ruft er die Polizei. Auf die Beamten wartet bei der Durchsuchung eine kleine Überraschung.















Link kopiert

Sieben Personen haben am Mittwochabend in einem verlassenen Schulgebäude in Ludwigsburg eine kleine Party gefeiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch. Ein Zeuge hatte gegen 22 Uhr den Schein einer Taschenlampe in dem Gebäude neben der Total-Tankstelle in der Martin-Luther-Straße bemerkt und die Polizei gerufen. Beamte umstellten das Gebäude und durchkämmten es dann. Die vier Erwachsenen zwischen 35 und 50 Jahren, die sich im Inneren aufhielten, waren betrunken und hörten Musik. Ihnen angeschlossen hatte sich ein 16-Jähriger, dessen elfjähriger Bruder und ein zwölfjähriges Mädchen. Das Mädchen wurde in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben. Die Brüder wurden von ihrer Mutter abgeholt.