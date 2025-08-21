Leerstand in Stuttgart polarisiert: Sind Stuttgarts Vermieter Spekulanten? „Das entbehrt jeder Grundlage“

„Das Geschäftsmodell von Vermietern ist das Vermieten“, kontert Haus & Grund auf ein Interview mit Rolf Gaßmann vom Mieterverein. Und es gab noch mehr Reaktionen.
Das Interview mit Rolf Gaßmann, dem Vorsitzenden des Stuttgarter Mietervereins, zum Thema Leerstand polarisiert. Gaßmann griff in dem Gespräch den Widerspruch auf, dass in Stuttgart Wohnungen fehlen, es gleichzeitig aber auch viel Leerstand gibt – unter anderem, weil sich der Leerstand für Vermieter finanziell lohne. Für Gaßmann ist das längst keine Privatsache mehr, sondern ein gesellschaftliches Problem. Er fordert, die Stadt müsse schärfer eingreifen – und dass es mehr Kontrollen durch die Stadt geben müsse. Darauf folgten viele Reaktionen.