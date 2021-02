1 Ein unbesetztes Auto ist in einem Parkhaus rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. (Symbolbild) Foto: Leif Piechowski/XXX Leif-Henrik Piechowski

Ein 86-Jähriger hat einen Unfall in einem Parkhaus in Remscheid verursacht. Dabei ist ein unbesetztes Auto rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Remscheid - Ein 86 Jahre alter Mann hat in einem Parkhaus in Remscheid bei Wuppertal einen Auffahrunfall verursacht und dabei ein unbesetztes Auto rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. In dem abgestellten Auto, das auf dem Dach auf der Straße landete und völlig demoliert wurde, hätten sich keine Personen befunden, sagte ein Sprecher der Polizei in Wuppertal. Warum der alte Herr am Freitagmorgen mit Wucht gegen zwei parkende Autos gefahren sei und dabei einen Wagen durch ein Gitter in der Außenwand im obersten Parkdeck geschoben habe, sei noch unklar. Der 86-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Passantin nahe der Aufprallstelle wurde ebenfalls leicht verletzt. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.