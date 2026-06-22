Leere Kassen in Stuttgart: Bademeister, Musiker, Feuerwehr „am Limit“

Was das Haushaltsloch in Stuttgart noch alles für Folgen haben könnte, zeigen städtische Angestellte bei einem Aktionstag auf dem Marktplatz.
Bei der Feuerwehr werden Schulungen gestrichen, die Philharmoniker können offene Stellen nicht nachbesetzen, im Tiefbau überlegen sie sich ganz genau, ob eine Straße wirklich der Reparatur bedarf. Zum bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“, initiiert vom Deutschen Städtetag, hat die Stadt Stuttgart um 12.30 Uhr auf dem Marktplatz exemplarisch rund ein Dutzend städtischer Angestellter versammelt. Bei 35 Grad versinnbildlichen bei einem Fototermin unter anderem Müllmänner, Bademeister, Pflegekräfte und eine Kontrabass-Spielerin, wo überall Leistungen abschmelzen könnten, wenn die kommunalen Kassen so leer bleiben wie derzeit.