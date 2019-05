Leer in Ostfriesland

1 Die Eltern riefen die Feuerwehr, nachdem sie nicht mehr in die Wohnung gelangten. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein 16 Monate alter Junge hat in Ostfriesland seine Eltern aus der Familienwohnung ausgesperrt. Weil das Zureden durch die Tür nicht half, alarmierten sie nach etwa einer halben Stunde die Feuerwehr.

Leer - Ein Kleinkind hat in Leer in Ostfriesland seine Eltern aus der Familienwohnung ausgesperrt. Als Mutter und Vater kurz die Wohnung verlassen hatten, habe der 16 Monate alte Junge die Tür zugeschoben und den Schlüssel gedreht, teilte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag mit.

Eltern rufen Feuerwehr

Das Zureden der Eltern durch die Tür habe nicht geholfen, sie alarmierten nach knapp einer halben Stunde die Feuerwehr. Noch bevor diese eintraf, hatte sich ein Nachbar eine Leiter geholt und war so durch ein offenes Fenster in die Wohnung gelangt. Er fand den Jungen unverletzt und öffnete die Tür für die Eltern.