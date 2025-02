Lee Joo-sil wurde 81: Nach kurzer Krankheit verstorben: Trauer um Squid Game-Star

1 Trauer hinter den Kulissen von "Squid Game". Foto: Noh Juhan | Netflix

Die südkoreanische Schauspielerin Lee Joo-sil ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die aus "Squid Game" bekannte Darstellerin erlag einem Krebsleiden.











Die TV-Welt trauert um Lee Joo-sil (1944-2025): Die südkoreanische Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Netflix-Serie "Squid Game" internationale Bekanntheit erlangte, ist am 2. Februar in ihrem Haus in Uijeongbu verstorben. Wie das US-Magazin "Forbes" berichtet, erlag die 81-Jährige einem Krebsleiden, das erst im November 2024 diagnostiziert worden war. In der Netflix-Serie verkörperte sie die Mutter des Undercover-Detektivs Hwang Joon-ho.