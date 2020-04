7 Gesund geht es zu im „Vietal Kitchen“: Bei Somjai Gresenz (links) gibt es neuerdings auch Smoothies zum Mitnehmen. Foto: Thomas Graf-Miedaner

Zu den Branchen, die von der Corona-Krise besonders hart gebeutelt werden, gehört die Gastronomie. Wir haben uns bei sechs Stuttgarter Betrieben umgehört, die auf Lieferservice umgestellt haben.

Stuttgart - Die Coronapandemie stellt Stuttgarts Lokale vor eine Herausforderung. Am 18. März erließ die Landesregierung eine umfassende Schließung von Gaststätten. Laut der Umsatzsteuerstatistik aus dem Jahr 2017 sind davon 1131 Restaurants, Cafés und Eisdielen betroffen. Daniel Ohl, Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, hält diese Zahl auch heute für realistisch. Eine dem Dehoga unbekannte Anzahl an Restaurants versucht nun, mit Lieferdiensten weiter Service anzubieten. Einige Lokale lieferten auch vor der Pandemie Speisen aus, andere wollen so nun einen Teil ihres Betriebs aufrechterhalten. In der aktuelle Lage helfe jeder Euro, betont Ohl. Wir stellen einige Gastro-Betriebe vor, die nun Essen an die Haustür liefern.

