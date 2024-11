Lecker essen in Kornwestheim: Die Street Food Fiesta wird zum Publikumsrenner

1 Kolumbien lässt grüßen. Foto: Avanti/Ralf Poller

Nach einem herbstlich-kühlen Auftakt passte dann auch das Wetter auf dem Kornwestheimer Holzgrundplatz. Zahlreiche Besucher probierten sich kulinarisch durch verschiedene Länder. Und passend zu einer Fiesta wurde sogar getanzt.











So richtig nach Arbeit riecht die Sache an der Kartoffelhütte zum Start der Herbstauflage der „Street Food Fiesta“ anfangs noch nicht. Nervös macht das Milano Kaiser aus Neu-Ulm aber noch lange nicht, obwohl die Temperaturen am Freitagabend tief in den einstelligen Bereich rutschen. Ob er allerdings bis zum avisierten Ende gegen 22 Uhr ausharren wird, da ist er sich noch nicht sicher: „Mal abwarten, wie es weiterläuft.“