1 Mitarbeiter der EnBW suchen nach dem Defekt an der Fernwärmeleitung. Foto: Sebastian Steegmüller

Im Fernwärmenetz, das unter der König-Karl-Straße verläuft, ist ein Defekt an einer Leitung aufgetreten. Nach Reinigungsarbeiten folgen Reparaturmaßnahmen.















Seit einigen Tagen blicken Passanten, die am Daimlerplatz in Bad Cannstatt vorbeikommen, irritiert in Richtung Stadtbahnhaltestelle. Aus einem Gebüsch steigt weißer Dampf auf. Wer genauer hinschaut, sieht einen kleinen Schornstein, der sich mitten in dem Beet befindet. Doch, was hat es damit auf sich? Hans-Jörg Groscurth, Sprecher der EnBW, bringt Licht ins Dunkel. „Vermutlich ist die Ursache ein Rohrschaden im Fernwärmenetz. Offenbar ist eine Entleer-Leitung defekt, dadurch tritt heißes Wasser aus.“ Schließlich bildet sich Dampf, der an dem Entlüftungsrohr austreten würde. „Er ist vor allem aktuell bei den etwas kühleren Temperaturen sichtbar.“ Zunächst würden jetzt Reinigungsarbeiten durchgeführt, um die schadhafte Stelle besser beurteilen zu können. „Anschließend werden wir eine Reparaturmaßnahme planen und durchführen“, sagt Groscurth.