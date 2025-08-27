Überreste von uraltem Riesenlurch in Bayern entdeckt

Experten haben in Bayern Überreste zweier fleischfressender Riesenlurche aus der Triaszeit entdeckt. Die Tiere weisen Ähnlichkeit zu Krokodilen auf. Wie sie vor rund 230 Millionen Jahren starben, können die Forscher nur mutmaßen.
Forscher haben in einem Wald in Bayern Überreste eines Riesenlurchs entdeckt, der Krokodilen ähnelt. In Sandsteinbrocken aus dem Steigerwald wurden insgesamt zehn Schädel von zwei Arten dieser Lurche gefunden, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte. Diese sind rund 230 Millionen Jahre alt.