Trauer um Marjane Satrapi: Die iranisch-französische Comicautorin und Filmemacherin ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Ihr bekanntestes Werk "Persepolis" wurde 2007 auch verfilmt.
Marjane Satrapi (1969-2026) ist tot. Das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gab den Tod der Comicautorin, Malerin und Filmemacherin am Donnerstag in einer Erklärung bekannt. Nähere Angaben zu Todesumständen, Ort und Zeitpunkt wurden zunächst nicht gemacht. Satrapi wurde 56 Jahre alt. Ihr Tod bedeute "den Verlust einer führenden Persönlichkeit der französischen Kultur und einer Künstlerin, die sich der Freiheit verschrieben hatte, deren Werk eine universelle Botschaft vermittelte und ihr immensen internationalen Ruhm eingebracht habe", heißt es in der Mitteilung.