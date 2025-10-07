LeBron James: Kein Rücktritt – „Entscheidung“ nur ein Werbegag

Die „Entscheidung“ des Basketball-Superstars ist nur raffinierte PR für einen Cognac mit seinem Namen. James geht in ein 23. Jahr in der NBA.
Einen Tag lang wurde wie wild spekuliert, dann entpuppte sich die „Second Decision“ von Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers als Werbegag. Was als ein Hinweis zur Ankündigung seines Rücktritts hätte interpretiert werden können, war nichts weiter als der raffinierte Anschmecker für das kurze Video einer französischen Cognac-Brennerei, für die der 41 Jahre alte „King“ bereits seit einem Jahr Werbung macht.