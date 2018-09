Lebkuchen, Laubbläser und Leggings Zehn Anzeichen dafür, dass der Herbst kommt

Von dpa/red 06. September 2018 - 11:35 Uhr

Gelbe Stoppelfelder, bunte Blätter und röhrende Läubbläser: Diese zehn Beobachtungen aus Alltag und Natur lassen erkennen, dass der Herbst im Anmarsch ist.





Berlin - Bald ist das letzte Eis des Sommers geschleckt, die Sandalen wandern wieder in den Schuhschrank: Der Herbst steht vor der Tür. Am 1. September startete meteorologisch der Herbst, am 23. September folgt dann der kalendarische Herbstanfang. Damit beginnt auch die Saison der Laubbläser, Lebkuchen und Leggings.

Mit den schönen bunten Blättern auf den Wegen kommt im Herbst gleichzeitig auch die unangenehme und laute Begleiterscheinung – der Laubbläser. Eine weiteres Anzeichen für den Herbst sind im September die ersten Lebkuchen- und Spekulatiuspackungen in den Regalen der Supermärkte.

Welche Phänomene außerdem unmissverständlich zeigen, dass der Herbst beginnt, sehen Sie in unserer Bildergalerie.