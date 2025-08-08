Lebhafte Demokratie: Bundesweites Wahlrecht ab 16 Jahren ist notwendig und folgerichtig

1 Ist man mit 16 Jahren schon reif für die Teilnahme an einer Bundestagswahl? Foto: dpa

Die Herabsetzung des Wahlalters schafft ein Gegengewicht zur Unwucht in den politischen Debatten zugunsten der älteren Semester, meint unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.











Diskussionen um das Wahlrecht sind politisch immer hoch brisant. Kein Wunder, es sind Machtfragen damit verknüpft. Bei der Debatte um das Wahlalter kommen noch andere Empfindlichkeiten dazu, jedenfalls wenn man die Frage zu einem Krieg der Generationen umdeutet, was der Sache nicht angemessen ist. Nüchtern betrachtet wäre ein bundesweites Wahlrecht ab 16, wie es nun etwa die Briten einführen wollen, sinnvoll und folgerichtig. Es wäre ein Korrektiv für eine politische Unwucht. Die besteht darin, dass in der parlamentarischen Entscheidungsfindung die Interessen der jüngeren, gar künftiger Generationen weniger stark berücksichtigt werden als die Anliegen der älteren Semester – die eine wichtige Wählergruppe darstellen.