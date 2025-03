James Van Der Beek ist am 8. März 48 Jahre alt geworden. Auf Instagram meldete sich der Schauspieler, der seit letztem Jahr gegen den Krebs kämpft, bei seinen Fans.

In dem Video fasst er zusammen, was er in 48 Lebensjahren und durch seine Krebserkrankung gelernt hat. Das letzte Jahr sei das härteste Jahr seines Lebens gewesen, steigt der Schauspieler in das Video ein. Er hätte sich immer als Schauspieler, Ehemann und Vater definiert, so Van Der Beek. "Und dann musste ich in diesem Jahr meiner eigenen Sterblichkeit ins Auge blicken. Ich musste dem Tod Auge in Auge gegenübertreten. Und all diese Definitionen, die mir so sehr am Herzen lagen, wurden mir genommen."

Lesen Sie auch

Während er wegen der Behandlung von seiner Familie getrennt war, konnte er seine Rolle als Ehemann, Vater und Versorger nicht mehr wahrnehmen, weshalb ihn die Frage, "Was bin ich" intensiv beschäftigt habe, erklärte Van Der Beek. Schließlich sei er auf die Antwort gekommen, die er nun mit seinen Followerinnen und Followern teilen wolle: "Ich bin der Liebe Gottes würdig, einfach, weil ich existiere."

Glückwünsche von Kimberly

Auch von seiner Frau Kimberly bekam Van Der Beek Geburtstagswünsche und Mut machende Zeilen geschickt. Neben einer Reihe von Fotos, die James mit seiner Frau und einem der sechs Kinder des Paares zeigen, schrieb sie: "Happy Birthday @vanderjames. Mögen unsere Herzen noch viele, viele, viele, viele weitere Geburtstage zusammen tanzen. Du bist ein Schatz. Mit dir verheiratet zu sein, macht mich zur glücklichsten Frau der Welt."

Sie fuhr fort: "Möge dieses Jahr dir so viel Lachen, Tanzen, tiefe Verbindung mit Gott, außergewöhnliche Gesundheit und exquisite Schönheit rundherum bringen - und natürlich - Familienkuscheln, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, Spiel und erholsame Ruhe."

Van Der Beek hatte im November dem "People"-Magazin gesagt, dass bei ihm Darmkrebs diagnostiziert worden ist. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und Schritte unternommen, um sie zu lösen, mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie", teilte der "Dawsons Creek"-Star dem Magazin mit. Und: "Es gibt Grund zum Optimismus und ich fühle mich gut."