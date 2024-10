Lebenswandel vollzogen: Kerstin Ott: Das fällt ihr an veganer Ernährung bis heute schwer

Kerstin Ott (42) veröffentlicht am 18. Oktober ihr neues Album "Für immer für dich". Die Berlinerin lässt sich dabei erneut nicht von Genregrenzen aufhalten. Die Platte halte "ein bisschen Oldie-Sound, ein bisschen Dance und ein bisschen Ballade" bereit, wie sie im Gespräch mit spot on news erklärt. "Alte Liebe rostet nie" sei zum Beispiel einer von zwei Oldies auf dem Album. "Ich wollte schon immer mal einen Oldie mit neuen Beats mischen, für den Song haben wir dann 'Stand By Me' gesampelt. Wir haben also auf dem neuen Album auch ein bisschen ausprobiert."

Auch thematisch spreche sie viele Bereiche an, in den Songs geht es etwa um Liebe, das Thema Sucht oder gesellschaftskritische Themen. "Um das Thema Sucht dreht sich zum Beispiel der Song 'Was wäre ich ohne Dich'", erzählt Ott. "Ich habe selbst schon einige Erfahrung mit verschiedenen Süchten in meinem Leben gemacht und könnte darüber wirklich auf jedem Album einen Song schreiben." Sie sei von Natur aus ein sehr optimistischer Mensch und wühle sich "auch aus dunklen Höhlen wieder raus. Natürlich ist es viel einfacher, mit Menschen an seiner Seite, denen man vertraut und die man liebt. Deshalb bin ich sehr dankbar so tolle, langjährige Freunde zu haben und auch die Familie ist immer am Start."

Seit der Veröffentlichung ihres vergangenen Albums "Nachts sind alle Katzen grau" (2021) hat Kerstin Ott einen Lebenswandel vollzogen. Die "Die immer lacht"-Sängerin hat nach 30 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. "Ich bin sehr froh, dass ich das geschafft habe. Und auch wenn ich manchmal in einer rauchenden Gruppe stehe und für einen kurzen Moment neidisch bin - ich werde alles tun, um nicht nochmal mit diesem Fehler anzufangen", erzählt sie. Ott, die sich in der Vergangenheit selbst als "Suchttyp" bezeichnete, findet heute ihren Ausgleich in der Bewegung. "Ich habe nach vielen Jahren wieder angefangen, konstant Sport zu machen. Das hilft mir sehr dabei, mich zu entspannen und meine Zeit mit guten Dingen zu füllen."

Auch hat die Musikerin angefangen, sich vegan zu ernähren. "Auf Käse zu verzichten, fällt mir bis heute schwer", erzählt sie. "Ansonsten kann ich wirklich sagen, dass viele der veganen Produkte einfach superlecker schmecken und ich nicht das Gefühl habe, auf irgendwas zu verzichten." Auf Reisen müsse sie sich jedoch gut vorbereiten, "an Tankstellen oder Rastplätzen ist die Auswahl sehr mager. Aber mittlerweile weiß man ja, was man so braucht." Ihren Lebenswandel hat sie einer Pilgerwanderung zu verdanken, die sie im vergangenen Jahr in Portugal alleine unternommen hat. "Ich kann jedem empfehlen, mal eine Reise mit sich allein und seinen Gedanken zu machen", sagt Ott. "Das sortiert einen ganz schön, auch in den Wochen danach. Ich werde sowas definitiv nicht das letzte Mal gemacht haben."

Kerstin Ott, die Ende 2025 auf "Für immer für euch"-Tour gehen wird, blickt im Interview auch auf die Höhepunkte ihres Jahres zurück: "Mein persönliches Highlight war definitiv, als ich das erste Mal nach Jahren wieder 5 km durchgejoggt bin - ohne Pause und ohne Atemnot. Und meine Tour, die wir gespielt haben. Das waren viele tolle und unvergessliche Momente."