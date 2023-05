Warum bemerkt niemand den Sturz am Gleis?

Lebensretter in Stuttgart

1 Kevin Lütticke hat im Bruchteil einer Sekunde eine richtige Entscheidung getroffen und einen Mann am Bahnsteig gerettet. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein junger Mann aus Waiblingen hat einen Mann gerettet, der in den Spalt zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante gefallen war. Der Zugführer hatte den Unfall nicht bemerkt. Hat er einen Fehler gemacht?









Ein Mann, der vermutlich wegen seines Alkoholkonsums am Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte gestürzt war, verdankt seine Unversehrtheit dem 24-jährigen Kevin Lütticke aus Waiblingen. Der riss den Gestürzten in letzter Sekunde aus dem Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante heraus. Die S-Bahn fuhr ungeachtet des Sturzes an. „Wie kann das sein, muss der Zugführer nicht schauen, ob der Bahnsteig frei ist?“, fragt sich der Lebensretter.