Lebensretter für Beuteltiere: Held der Buschfeuer - Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand

Vom Problemhund zum Helden: Mit feiner Nase spürte Bear Dutzende verletzte Koalas im verbrannten Busch in Australien auf - und wurde zum weltweit gefeierten Lebensretter.
Brisbane - Die Erde ist verkohlt, durch die Luft des australischen Eukalyptuswaldes wabert noch der strenge Geruch von giftigem Rauch. Irgendwo zwischen den skelettartigen Stämmen bleibt ein Hund stehen, senkt die Nase – und legt sich an den Fuß eines Baumes. Das ist das Signal: Hier oben lebt noch jemand. Der Hund heißt Bear - und hat als Meisterschnüffler für verletzte Koalas weltweit Schlagzeilen gemacht. Jetzt geht die Fellnase mit elf Jahren in den Ruhestand.