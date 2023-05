Lebensretter am S-Bahn-Gleis in Stuttgart

1 Weil er eine Bahn verpasst hat, ist Kevin Lütticke zur rechten Zeit am rechten Ort. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein Mann stürzt am S-Bahnsteig und hängt zwischen Kante und Bahn. Kevin Lütticke springt dem Bewusstlosen zur Hilfe – und glaubt nun, dass es so etwas wie Schicksal gibt.









Kevin Lütticke hat neulich eine S-Bahn verpasst. Und das war gut so. Was passierte, als er die nächste nahm, lässt ihn sogar an einen höheren Grund glauben, eine Art Fügung, warum ihm die erste raus ist. Denn als er mit der späteren in Stuttgart ankam, wurde der Remstäler zum Retter, vielleicht sogar zum Lebensretter, eines angetrunkenen Frühlingsfestgastes an der S-Bahn-Station Stadtmitte.