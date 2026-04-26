Rund 600 Wildbienenarten leben in Deutschland und bestäuben den Großteil unserer Pflanzen. Doch ihre Lebensräume schwinden. Private, insektenfreundliche Gärten können Abhilfe schaffen: mit offenen Bodenstellen, Totholz und heimischen Blüten.
Der Rückgang von Insekten gilt als eines der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit. Dabei spielen ausgerechnet private Gärten eine größere Rolle, als viele vermuten. Schon kleine Veränderungen können dazu beitragen, bedrohten Arten neue Lebensräume zu schaffen - vorausgesetzt, zwei zentrale Bedürfnisse werden erfüllt: Nistplätze und Nahrung.