Lebensmittelwarnung: Rückruf für Mineralwasser wegen Keimbelastung

1 Das Unternehmen Roxane GmbH aus Jessen hat mehrere Mineralwasser wegen Verunreinigung zurückgerufen. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Zwei Mineralwasser der Roxane GmbH aus Jessen in Sachsen-Anhalt sind wegen einer Verunreinigung zurückgerufen worden. Die Ware war vorwiegend bei Edeka, Marktkauf und Netto Marken-Discount im Angebot.











Jessen - Die Roxane GmbH aus Jessen (Sachsen-Anhalt) ruft wegen einer Keimbelastung Mineralwasser der Marken "Gut & Günstig" und "Naturalis" in den Sorten Medium, Classic und Still in verschiedenen Verpackungsgrößen zurück. Die Ware ist vorwiegend bei Edeka, Marktkauf und Netto Marken-Discount bundesweit mit Ausnahme des Saarlandes im Angebot. Am Mittwoch informierten das Portal lebensmittelwarnung.de und die Verbraucherorganisation Foodwatch. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.