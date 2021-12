Listerien in Käse im Südwesten gefunden

1 Beim Vesperkäse der Höfkäserei Heidäcker sollte man vorsichtig sein (Symbolbild). Foto: picture-alliance/ dpa-Bildfunk/Carsten Rehder

In einem in Baden-Württemberg vertriebenen Käse ist ein hoher Gehalt an Listerien nachgewiesen worden. Der Verzehr kam schlimme Folgen haben – vor allem für ältere Menschen.















Stuttgart - Beim sogenannten Vesperkäse der Höfkäserei Heidäcker in Hohenstein (Landkreis Reutlingen) wurde bei einer Eigenkontrolle ein hoher Gehalt an Listerien nachgewiesen. Das sind stäbchenförmige Bakterien. Der Vertrieb des Käses betreffe Baden-Württemberg, wie das Internetportal Lebensmittelwarnung.de am Mittwochabend mitteilte. Demnach sind alle Produkte mit einem Haltbarkeitsdatum bis zum 4. Januar betroffen.

Eine Infektion durch Listerien kann nach ergänzenden Angaben des bayerischen Landesgesundheitsamtes bei gesunden Erwachsenen Symptome wie Fieber und Muskelschmerzen auslösen. Bei älteren Menschen und anderen Risikogruppen könne eine Erkrankung auch einen schwereren Verlauf nehmen.