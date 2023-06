Lebensmittelüberwachung in Stuttgart

5 Wenn Lebensmittel im Regal vergammeln, schreitet die Dienststelle Lebensmittelüberwachung ein. Foto: Stadt Stuttgart/red

Im Bericht der Lebensmittelüberwachung für das Jahr 2022 finden sich etliche unappetitliche Fakten. Zum Teil mussten sehr hohe Bußgelder bezahlt werden.









Der Kontrolle entgeht nichts. Auch nicht die Maus, die sich offenbar in letzter Sekunde noch aus der Speisekammer retten wollte. Beim Schließen der Tür wurde sie eingequetscht – und blieb dort hängen. Für Thomas Stegmanns, den Leiter der Dienststelle für Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz und Veterinärwesen ist die Maus auf der Flucht „das Bild des Jahres“ aus den Alben seiner Kolleginnen und Kollegen, die 10 405 Kontrollen in 5394 Betrieben in Stuttgart vornahmen im Jahr 2022.