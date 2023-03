4 Harry Pfau und Cem Özdemir vor Harrys Bude Foto: dpa/Christoph Schmidt

Seit dem Sommer 2020 werden an Harrys Bude gerettete Lebensmittel direkt an Bedürftige verteilt. Daraus soll nun eine App erwachsen. Unterstützung gibt’s aus der Bundespolitik.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Frischer Feldsalat ist eingetroffen, Kisten voller Äpfel werden umgeräumt. In der Auslage von Harrys Bude liegen bereits Pastinaken, Brokkoli, Brote und Berliner mit gelbem Zuckerguss. Reichlich Essen fürs Wochenende, das viele Mägen füllen kann. Und das im Müll verkommen wäre, wenn Harry Pfau und seine Mitstreiter es nicht gerettet hätten.

Harrys Bude gibt es seit dem Sommer 2020. Das Prinzip des zivilgesellschaftlichen Projekts ist ebenso einfach wie effektiv: Im Container vor der Kirche Sankt Maria an der Tübinger Straße werden gerettete Lebensmittel weiterverteilt, ähnlich wie in den Fairteilern der Organisation Foodsharing. Das Besondere an Harrys Bude ist, dass die Waren zu einem großen Teil direkt an Bedürftige gehen. Andrea Laux von der Bürgerstiftung, die das Projekt unterstützt, spricht von einer „sozialen Innovation“: Müllvermeidung, Klimaschutz plus Armutsbekämpfung. Win-win.

Harry Pfau (62) ist das Gesicht von Harrys Bude. Viele Probleme der gut 300 Menschen, die sich täglich am kostenlosen Essen bedienen – Tendenz steigend –, kennt er. 13 Jahre lang war er selbst ohne Obdach. Nun engagiert er sich für andere, die wenig haben, und er predigt: „Es kann jeden treffen.“ 50 Ehrenamtliche helfen mit. Wer etwas mitnehmen will, wird nicht gefragt, inwiefern er bedürftig ist. Studenten kämen, Wohnungslose, Senioren und „Leute, die ganz normale Jobs haben“, bei denen durch Inflation und Energiekrise das Geld knapp sei, erklärt Harry Pfau. Seine Bude ist längst zum Treffpunkt geworden. „Essen ist eine Kulturtechnik, wo Menschen zusammenkommen, das geschieht über die Milieus hinweg“, sagt Andrea Laux.

Auch die Politik ist auf das Prinzip aufmerksam geworden

Auch die Politik ist auf das Prinzip aufmerksam geworden. Am Samstag hat Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, sich informiert. „Das ist die ideale Weise der Lebensmittelrettung“, sagte er, die Weitergabe an Bedürftige sei noch niederschwelliger als bei der Tafel. „Wir unterstützen das und lernen davon“, betonte er. Tatsächlich soll aus dem Sozialexperiment Harrys Bude etwas erwachsen – eine App, die mittels künstlicher Intelligenz ermitteln soll, welche Lebensmittel noch genießbar sind, auch soll sie Tipps zur Verarbeitung geben. Vorangetrieben wird das Projekt von zwei Wissenschaftlern und Buden-Mitarbeitenden: Elena Ramirez ist Expertin auf dem Feld der Verhaltensökonomie und Kirchengemeinderätin, Juan Diaz ist Physiker und Gemeindemitglied. „Die Leute haben Zweifel. Es fehlt an Wissen“, sagt Elena Ramirez. Erste Programmierschritte seien eingeleitet, nun würden Geldgeber gesucht.

Harry Pfau ist derweil nominiert für den Ehrenamtspreis „Stuttgarter des Jahres“. Für Andrea Laux ist er bereits ein Gewinner. Sie nennt ihn einen „Glücksarbeiter, es ist zauberhaft, was hier passiert“. Müllvermeidung und Armutsbekämpfung gingen gut zusammen, zumal die Begegnungen an Harrys Bude das soziale Miteinander stärkten. Das findet auch Cem Özdemir: „Jeder hier ist wenigstens so wichtig wie ein Chefarzt, ein Unternehmer und ein Bundeskanzler.“