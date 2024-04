9 Peter Schad mit Gemüsekisten, die nur mit viel Geschick in seinen Kleinwagen passen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Jeden Abend räumt der Stuttgarter Peter Schad die Reste aus einer großen Bäckerei aus und bringt die Brote, Brötchen und Kuchen bedürftigen Menschen. Jetzt braucht er dringend ein geeignetes Fahrzeug und einen Sponsor für dessen Unterhalt.











Zuhause einfach herumzusitzen, das liegt ihm nicht. „Ich will immer die Welt ein bisschen ,umdrehen’ “, sagt Peter Schad und muss lachen, wenn er sich selbst so charakterisiert. Und tatsächlich „dreht“ er genau seit 30 Jahren. Er macht die Welt ein bisschen besser, im Rahmen dessen, was er in seinem Umfeld in Stuttgart leisten kann. 50 Haushalte – kinderreiche Familien, Menschen mit einer Behinderung, Senioren – versorgt er mit seinem kostenlosen privaten Lieferdienst jeweils einmal in der Woche. Er bringt Backwaren, die am Abend noch im Laden liegen geblieben sind, und Lebensmittel aus der Schwäbischen Tafel, die sich dort nicht verkaufen lassen, wie zum Beispiel Joghurt mit Gelatine. Die ist aus Schweinefleisch und für die muslimische Kundschaft deshalb tabu.