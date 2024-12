Lebensmittelpreise: Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte deutlich gestiegen

1 Die Preise für landwirtschaftliche Produkte sind deutlich gestiegen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Sven Ellger/IMAGO/Foto: Sven Ellger

Die Preise, die Landwirte für ihre Erzeugnisse bekommen, sind im Oktober nach zwei Rückgängen wieder spürbar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren die Erzeugerpreise im Jahresvergleich 3 Prozent höher.











Die Preise, die Landwirtinnen und Landwirte für ihre Erzeugnisse bekommen, sind im Oktober nach zwei Rückgängen in Folge wieder spürbar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, waren die sogenannten Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat 3 Prozent höher, verglichen mit September gab es ein Plus von 1,8 Prozent.