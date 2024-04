1 Der Klimawandel zeitigt beim Einkauf bereits Wirkung. Foto: imago/Jochen Tack

Wenn Dürre oder Starkregen die Ernte belasten, werden Nahrungsmittel knapper und teurer. Experten sehen die Erderwärmung zunehmend als Risiko für die Preisstabilität.











Obwohl die Inflation in Deutschland insgesamt nachlässt, machen rasante Preisanstiege bei einigen Lebensmitteln Schlagzeilen – ein wichtiger Faktor dahinter ist laut Fachleuten der Klimawandel. Angesichts explodierender Kosten für Kakao lautete das Motto zur diesjährigen Osterzeit: „Schokohasen in Gefahr“. Zuvor wurde bereits zum „Ölwechsel in der Küche“ geraten – wegen der kräftigen Verteuerung von Olivenöl. Auch Kaffee und Orangensaft sind in letzter Zeit stark im Preis gestiegen. Inwieweit wirken sich die Folgen der Erderwärmung an der Supermarktkasse aus?