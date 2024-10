1 Unbekannte haben in einem Waiblinger Supermarkt einen Böller gezündet. Foto: dpa/Patrick Pleul

Unbekannte haben am Freitag in einem Lebensmittelmarkt in Waiblingen Pyrotechnik gezündet und damit eine Mitarbeiterin beworfen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.











In einem Lebensmittelmarkt am Alten Postplatz in Waiblingen haben Unbekannte am Freitagnachmittag einen Silvesterböller gezündet und damit eine Mitarbeiterin beworfen. Die 26-Jährige blieb unverletzt. Die Hintergründe sind noch unklar, die Täter bisher nicht identifiziert.