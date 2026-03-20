Lebensmittelkontrolle in Stuttgart: Katzen nutzen Lagerraum für Mehl als Klo

Die Lebensmittelkontrolleure der Stadt überwachen, ob Restaurants und Lebensmittelbetriebe sauber arbeiten. Für 2025 gab es inige Verstöße zu melden.
Der Mensch ist, was er isst, sagt man. Aber: Nicht immer haben wir es in der eigenen Hand, was auf den Teller kommt – ob in der Gastronomie alle Betriebe so sauber arbeiten, wie man es daheim tun würde. Damit der Standard gewährleistet ist, macht die Abteilung Lebensmittelüberwachung regelmäßige Kontrollen in der Gastrobranche und im Lebensmittelhandel. Schwarze Schafe gibt es immer wieder.