Lebensmittelkontrolle auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Was die Wächter über Glühwein und Rote Wurst erleben

Millionen Besucher strömen auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Dass sie es sich dort bedenkenlos schmecken lassen können, liegt auch an strengen Hygieneregeln. Unterwegs mit der Lebensmittelüberwachung.











„Ich kenne Sie aus dem Fernsehen!“ Axel Bornemann und Andreas Bunz schauen sich ob der ungewohnten Begrüßung schmunzelnd an. Der Chef eines Fischbetriebs auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat da ja auch keine Filmstars vor sich stehen, sondern Besucher, die auf den ersten Blick nicht so angenehm sind. Denn die beiden Mitarbeiter des Stuttgarter Ordnungsamts sind für die Lebensmittelüberwachung tätig. Sie schauen sich regelmäßig in den Buden um – und hatten dabei auch schon TV-Teams im Schlepptau.