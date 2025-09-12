Lebensmittelhandel: Neuer Supermarkt in Waiblingen: Familie Reichert eröffnet Edeka-Markt

In puncto Lebensmittel sah es im Waiblinger Zentrum zuletzt schlecht aus: Tegut zu, Rewe wegen Umbau geschlossen. Am Dienstag eröffnen Lisa und Kai Reichert nun einen Edeka-Markt.
Gleich morgens um 7 Uhr geht es am Dienstag, 16. September, los. „Wir machen den Laden zu unseren normalen Öffnungszeiten auf“, sagt Lisa Reichert über die neue Edeka-Filiale, die sie und ihr Mann Kai künftig in der Fronackerstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) betreiben. Zuvor war in dem Gebäude mehrere Jahre lang eine Filiale der Firma Tegut untergebracht. Diese schloss allerdings Ende Dezember vergangenen Jahres – aus „wirtschaftlichen Gründen“, wie die Pressestelle des Unternehmens damals mitteilte.