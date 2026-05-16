Lebensmittelhandel: Britische Fleischexporte in die EU seit Brexit eingebrochen

Bürokratie und hohe Kosten setzen britischen Fleischproduzenten zu. Ein überarbeitetes Abkommen mit der EU soll Exporte erleichtern – und die Branche wiederbeleben.
London - Britische Fleischexporte in die Europäische Union sind seit dem Brexit eingebrochen. Die Ausfuhr von Schweinefleisch sei seit 2019 um mehr als ein Drittel zurückgegangen, Rindfleisch um gut 20 Prozent und Lammfleisch um mehr als 15 Prozent, teilte der Verband der britischen Fleischproduzenten (BMPA) mit. Die Mitgliedsunternehmen klagten über bürokratische Hürden sowie stetig steigende Kosten für die Einhaltung von Vorschriften.