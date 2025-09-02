Lebensmittelgigant ordnet sich neu: Kraft Heinz will Geschäft in zwei Unternehmen aufspalten

1 Der US-Konzern Kraft Heinz hat seine Aufspaltung in zwei Unternehmen bekanntgegeben. (Symbolbild) Foto: AFP/SCOTT OLSON

Der Hersteller von Heinz-Ketchup und Philadelphia trennt seine Sparten: Ab 2026 sollen zwei unabhängige Firmen entstehen. Der Aufsichtsrat habe sich einstimmig dafür ausgesprochen.











Der US-Konzern Kraft Heinz hat seine Aufspaltung in zwei Unternehmen bekanntgegeben. Der Aufsichtsrat habe sich einstimmig für einen Plan ausgesprochen, den Hersteller von Produkten wie Heinz-Ketchup und Philadelphia-Frischkäse „in zwei unabhängige, börsennotierte Unternehmen“ aufzuteilen, erklärte Kraft Heinz am Dienstag. Das werde beiden Unternehmen zu einem größeren „strategischen und operativen“ Fokus verhelfen. Den Angaben nach soll die Transaktion im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres abgeschlossen sein.