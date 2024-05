1 Das Exportverbot soll laut Kreml den inländischen Lebensmittelmarkt aufrecht erhalten. (Archivbild) Foto: dpa/Gavriil Grigorov

Russland will die Ausfuhr von Zucker für die kommenden Monate nur in Ausnahmefällen genehmigen. Die Maßnahme soll einen Preisanstieg verhindern.











Die Ausfuhr von Zucker ist in Russland bis Ende August weitgehend verboten. Die neue Maßnahme ziele darauf ab, „die Stabilität des inländischen Lebensmittelmarktes aufrechtzuerhalten“, teilte die Regierung in Moskau am Freitagabend mit. Von dem Exportverbot ausgenommen sind demnach Ausfuhren in die Ex-Sowjetrepubliken Belarus, Kasachstan, Kirgistan und Armenien - allerdings nur in begrenzten Mengen.