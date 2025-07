Lebensmittel: Nestlé gibt Entwarnung für Kunden wegen Mineralwasser

1 Die Behörden in Frankreich haben die Nestlé-Zentrale bei Paris durchsuchen lassen. (Archivbild) Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

In Frankreich hat Nestlé Mineralwasser nicht korrekt aufbereitet. Hat dies Auswirkungen auf den Verkauf von Produkten in Deutschland?











Frankfurt/Main - Trotz der Ermittlungen wegen unzulässiger Behandlung von Nestlé-Mineralwasser in Frankreich können Verbraucher hierzulande nach Angaben des Konzerns beruhigt zugreifen. In Deutschland werde kein natürliches Mineralwasser aus französischer Produktion verkauft, sagte ein Sprecher von Nestlé auf Nachfrage. Vertrieben werden demnach nur die Marken San Pellegrino und Acqua Panna, die nicht betroffen seien. Das Mineralwasser in Frankreich sei ebenfalls unbedenklich, hieß es.