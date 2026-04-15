Lebensmittel: Käse wird immer beliebter - Milchverbrauch sinkt weiter

Milch, Butter und Käse sind gefragte Lebensmittel in Deutschland. Neue Zahlen zeigen, wie sich die Konsumgewohnheiten verschoben haben.
Bonn - Die Menschen in Deutschland konsumieren mehr Käse und Butter, aber weniger Milch. Das teilte das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Käse legte 2025 auf 26,4 Kilogramm zu, knapp ein Kilo mehr als im Vorjahr. Der Wert steigt seit Jahren und erreicht damit der Behörde zufolge den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung.