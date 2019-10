9 200 frische Bio Obst- und Gemüsesorten bieten die „tegut…“ Märkte über das Jahr an,ungefähr die Hälfte davon in hochwertiger Bio-Verbandsqualität – also Demeter, Bioland, Naturland und viele mehr. Foto: tegut… gute Lebensmittel

Nachhaltig einkaufen, das geht vom 24. Oktober an noch besser in Stuttgart-Feuerbach. Der Supermarkt „tegut…“ eröffnet eine neue Filiale. Im Sortiment: Vieles in Bio-Qualität.

Mit gutem Gewissen einkaufen, das soll im neuen „tegut…“ Markt in Stuttgart-Feuerbach möglich sein. Von den rund 14.500 Artikeln, die hier angeboten werden, sind rund 6000 in Bio-Qualität.

Nachhaltig einkaufen

Doch nicht nur bei den Produkten arbeiten die Betreiber von „tegut…“ daran, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Wo es geht, wird daher auf Verpackungen verzichtet oder etwa recyclingfähiges Material eingesetzt. Sicher nach Hause bringen können die Kunden ihre Einkäufe in Papier- und wiederverwendbaren Stofftaschen oder Tragekartons. Für Obst-und Gemüse bietet der Supermarkt Mehrwegnetze an. Die Beleuchtung des Marktes erfolgt energiesparend mit LED-Lampen und die Kühlgeräte werden mit klimaneutralem, umweltschonendem Kältemittel betrieben.

Frische und Bio im Fokus

Frisch geht es nicht nur beim Obst und Gemüse zu, das gleich im Eingangsbereich des Marktes zu finden ist. Fast alle Vitaminspender werden - neben den konventionellen Produkten - auch in Bio-Qualität angeboten. Bezogen wird das Obst und Gemüse weitestgehend von regionalen Anbietern. Die Bananen von „tegut…“ stammen aus fairem Handel.

Auch die duftenden Brote und Brötchen in der Backstation kommen aus dem Ofen der eigenen Bäckerei Herzberger und sind in Bio-Qualität.

Gesunde Snacks

Neben dieser großen Auswahl an Bio- und Regionalprodukten und einem Kühlbereich für Getränke, Fleisch, Wurst und Käse mögen es die Kunden von „tegut…“ auch in der Mittagspause gerne frisch. Deshalb werden im Markt Getränke sowie kleine Mahlzeiten angeboten, die nur noch kurz erwärmt und dann sofort genossen werden können. Sandwiches, Salate und geschnittenes Obst werden gekühlt und quasi „to go“ angeboten.

Café lädt zum Verweilen ein

Wer doch ein bisschen mehr Zeit hat, der macht es sich im Eingangsbereich des „tegut…“-Marktes im Café der Bäckerei Treiber gemütlich. Die Brote, Backwaren und Kuchen können im bequemen Sitzbereich vor Ort genascht oder mit nach Hause genommen werden. Im Sommer können die Kunden zudem auf einer Außenterrasse Platz nehmen.

Info: Die Tore der neuen „tegut…“-Filliale in Stuttgart-Feuerbach, Alarichstraße 6/ Ecke Maybachstraße, werden am Donnerstag, 24. Oktober, ab 7 Uhr, erstmals geöffnet. Von da an hat der Supermarkt immer montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr geöffnet. Parkplätze gibt es in der Tiefgarage. Kunden von „tegut…“ parken 90 Minuten kostenfrei. Der Markt ist barrierefrei zugänglich.

Der fünfte Markt in Stuttgart

Der Markt in der Alarichstraße 6 ist der fünfte, den der Fuldaer Lebensmittelhändler und Bio-Pionier „tegut…“ in Stuttgart eröffnet. Bereits 1982 hat „tegut…“ erstmals Bio-Lebensmittel in sein Sortiment aufgenommen und hat heute einen Bio-Umsatzanteil von 26 Prozent. Im Sortiment sind gängige Markenprodukte, Produkte der Marke „Jeden Tag“, die wertigen Eigenmarken sowie eine Vielzahl weiterer Bio-Marken wie Bioland, Naturland und Demeter. Weitere Märkte sind im Milaneo, in den Königsbaupassagen, in Stuttgart-Degerloch und in der Heusteigstraße 41.

Mehr zu „tegut…“ auf der Homepage sowie unter Facebook und Instagram.