Lebensmittel in Baden-Württemberg: CDU-Spitzenkandidat Hagel will Ernährungssicherheit als Staatsziel

Baden-Württemberg produziert zu wenig eigene Lebensmittel. Deshalb schlägt CDU-Mann Manuel Hagel vor, die Verfassung zu ändern.
CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel will die heimische Lebensmittelproduktion als politisches Ziel in der baden-württembergischen Verfassung verankern. „Was mir große Sorge bereitet, ist, dass wir in der Frage nicht mehr souverän sind“, sagte er bei einer Diskussionsrunde mit weiteren Spitzenkandidaten der Landtagswahl beim Landesbauernverband in Fellbach (Rems-Murr-Kreis).